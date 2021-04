Entre os dias 1º e 8 de abril, a região Sudeste contabilizou 15.967 registros de óbitos AFP

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 12:49 | Atualizado 08/04/2021 12:50

Rio - Pela primeira vez na história, o número de mortes superou o de nascimentos na primeira semana deste mês, na região Sudeste do país, segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) disponibilizados no Portal da Transparência. Entre os dias 1º e 8 de abril, foram 13.998 registros de nascimentos. No mesmo período, a região Sudeste também contabilizou 15.967 registros de óbitos. As informações foram apuradas pelo portal G1.

Os dados ainda são preliminares, porque que os cartórios de todo o Brasil têm o prazo de 10 dias para registrar nascimentos e óbitos. No entanto, desde o ano passado, a tendência apresenta alta nas mortes em relação aos nascimentos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimava que os números de nascimentos e os de falecimentos iriam se cruzar apenas em 2047. Porém, a pandemia de Covid-19 pode adiantar em décadas esse fenômeno.



