Filha de Eduardo Cunha revela crise familiar após prisão do deputado: 'meu irmão me chamou de puta'

Rio - A filha caçula do deputado Eduardo Cunha, Bárbara, publicou um desabafo em sua conta no Instagram, nesta sexta-feira (9). Através de um texto, a jovem compartilhou um desentendimento com o irmão Felipe e revelou rachaduras na família, que começaram após a prisão do deputado, segundo o colunista Leo Dias.

Ainda de acordo com Bárbara, na última discussão que tiveram, na quarta-feira (7), seu irmão a chamou de puta. Bárbara também lamentou o afastamento entre eles. “Ele não sabe minha religião, posicionamento político ou time de futebol. Não sabe onde passei o último Natal nem lembra se meus olhos são azuis ou verdes”, escreveu.

Publicidade

"Talvez, meu irmão não saiba de quase nada, mas de que sou puta ele tem certeza. Visto que não sou profissional do sexo, tive que tentar decifrar o que ele quis dizer com sua fascinante escolha de ‘adjetivo’ para tentar me ofender. Que bom que, de semelhanças, nós só dividimos ‘meio’ DNA”, desabafou Babu, como é chamada.

Relatar erro