11/04/2021

Rio - Neste domingo, o Exército confirmou a primeira morte de um militar da ativa de São Paulo por complicações da Covid-19. O segundo-sargento Alder Rossano Paes, de 39 anos, do 2º Batalhão Logístico Leve, é mais uma das vítimas da doença no país. Em nota, o Comando da 11ª Brigada de Infantaria Leve lamentou a morte. Alder deixa a esposa.

O oficial chegou a ser hospitalizado, ao perceber que os sintomas estavam persistindo, quando foi encaminhado para o Hospital Santa Tereza, em Campinas. Em seguida, foi transferido para o Hospital Militar da Área de São Paulo (HMASP), na capital paulista, mas não resistiu. A morte foi confirmada na última sexta-feira.

Alder Paes nasceu na capital de São Paulo. O sargento se formou em 2006, no Rio de Janeiro, e servia no 2º Batalhão Logístico Leve desde março de 2016.

"Os integrantes da Brigada Anhanguera, neste momento de dor, se solidarizam com familiares e amigos e expressam as mais sinceras condolências", disse um trecho da nota do Comando da 11ª Brigada de Infantaria Leve.

O 2º Batalhão Logístico, no qual Paes servia, também se manifestou: "Os integrantes do Batalhão, nesse momento de dor e tristeza, solidarizam-se com familiares e amigos e expressam as mais sinceras condolências ao eterno integrante".