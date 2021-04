Brasil

Jornal britânico diz que novo Cristo vai 'ofuscar' o Redentor e Eduardo Paes entra na brincadeira: 'Quero ver ter essa vista'

Uma nova imagem de Cristo, batizada de 'Cristo Protetor', está sendo construída no Rio grande do Sul e é cinco metros maior do que a do Rio

Publicado 11/04/2021 17:39