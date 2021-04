Governador João Doria Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Por IG - Último Segundo

Publicado 13/04/2021 14:24

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) cobrou do governo federal nesta terça-feira (13) maior agilidade na distribuição de doses de vacinas contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2) no país. “Onde estão as outras vacinas prometidas?”, questiona o tucano.



Doria fez a cobrança ao governo federal ao compartilhar uma noticia que mostra que pouco mais de 8 em cada 10 doses de vacinas aplicadas no país são da CoronaVac , produzidas pelo Instituto Butantan, que faz parte do governo de São Paulo.

Confira o tuíte:

Tempo é vida, aliás, milhões de vidas. Onde estão as outras vacinas prometidas? Cadê o senso de urgência? Precisamos imunizar o quanto antes a população para que a vida possa voltar ao normal. #VacinaJá #VacinaParaTodos https://t.co/CI4om30mEX — João Doria (@jdoriajr) April 13, 2021

Segundo dados do Ministério da Saúde de do site Our World in data, das cerca de 27 milhões de imunizantes contra a Covid-19 aplicadas no Brasil, 22,1 milhões eram CoronaVac, e apenas 4,4 milhões da AstraZeneca.