Publicado 13/04/2021

São Paulo - Guilherme Boulos (PSOL) anunciou em entrevista divulgada nesta terça-feira (13) que sairá como candidato ao governo de São Paulo nas eleições de 2022. “Estou disposto a assumir o desafio”, revela.



O líder do movimento MTST, que disputou as eleições para prefeito na capital paulista, tendo votação expressiva, mas perdendo para Bruno Covas (PSDB) no 2º turno, revelou em entrevista para a Folha de S.Paulo, que pretende se lançar candidato para acabar com o “tucanistão”, apelido pejorativo dado a sequência de governos do PSDB, que desde 1999 é eleito no estado:

“Eu devo te confessar que tenho muita disposição de acabar com o ‘tucanistão’. Já deu. Tem um cansaço, um desgaste do PSDB com essa mesmice tucana governando o estado há mais de 30 anos. Uma capitania hereditária com histórico de roubalheira, máfia da merenda, do metrô, do Rodoanel”, declara.



“Preciso fazer naturalmente esse debate com o meu partido. Mas eu estou disposto a assumir o desafio de disputar o Governo de São Paulo em 2022. E construindo uma unidade dos progressistas. Sem unidade é muito difícil derrotar a máquina do PSDB”, completa Boulos, que em 2018, disputou as eleições presidenciais pelo PSOL.

