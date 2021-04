Aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 é suspensa em 6 capitais Foto: ASCOM Itaboraí

Por iG

Publicado 15/04/2021 21:47

6 capitais brasileiras estão com a aplicação da primeira dose da vacina contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2) suspensa devido à falta de imunizantes.



Na quarta (14), João Pessoa (PB), Rio Branco (AC) e Salvador (BA) já haviam paralisado a vacinação . Agora, nesta quinta (15) outras três capitais também foram atingidas: Florianópolis (SC), Goiânia (GO) e Maceió (AL).

Apenas a região sudeste não está com a campanha de vacinação suspensa. Nordeste, Norte, Centro-oeste e Sul contam com algum estado com problemas na imunização.

Confira a situação de cada cidade: