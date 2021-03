Policial militar Wesley Soares Góes, de 38 anos, que 'surtou' e disparou tiros para cima na região do Farol da Barra, em Salvador Alberto Maraux / SSP-BA

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 13:59

Durante quase quatro horas, o policial militar Wesley Soares Góes, de 38 anos, permaneceu na frente do Farol da Barra, em Salvador, bloqueando a região, e fez dezenas de disparos de fuzil para o alto, até o início da noite do último domingo (28).

Após um longo período de negociação, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), Wesley, que estava cercado pela polícia, às 18h35, afirmou que “havia chegado o momento, fez uma contagem regressiva e iniciou disparos contra as equipes do Bope” e em seguida foi baleado pelos colegas. Ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por uma cirurgia. Horas depois, o policial foi declarado morto. Confira o momento no vídeo abaixo (imagens fortes):

Publicidade

Eis em ação o herói de Bia Kicis e do secretário de Secretário de Comunicação institucional: pic.twitter.com/XhSIPbVpkJ — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) March 29, 2021

A ocorrência teve início por volta das 14h, quando Wesley chegou armado com fuzil e pistola, na região do Farol da Barra. Na sequência ele disparou para o alto com um fuzil. Após essa ação, as unidades policiais do CPR Atlântico e especializadas isolaram o local e o soldado foi cercado.

Publicidade

Por volta das 15h, de acordo com a SSP, uma equipe do Bope iniciou a negociação. O soldado alternava momentos de lucidez com períodos de raiva, acompanhados de disparos. Segundo o órgão de segurança pública, além dos tiros de fuzil, o soldado arremessou grades, isopores de ambulantes e bicicletas, no mar. (Confira o vídeo abaixo)

Vídeo da SSP mostra PM jogando material de ambulantes e bicicletas no mar. pic.twitter.com/ce8TgADih7 — Ivan Dias Marques (@ivandmarques) March 29, 2021

Publicidade

O soldado Wesley era noivo e integrava a 72º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), de Itacaré, no sul da Bahia, havia pelo menos quatro anos. Ele havia chegado à capital baiana na manhã de domingo. Após 3 horas e meia de negociação com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), no início da noite, o policial foi atingido.

Em nota, a Polícia Militar lamentou o episódio e disse que todos os esforços foram feitos por um final pacífico.

Publicidade

"A Polícia Militar lamenta profundamente o episódio que ocorreu neste domingo (28), no Farol da Barra, quando todos os esforços foram feitos por um final pacífico durante um possível surto de um PM. O Batalhão de Operações Policiais Especiais adotou protocolos de segurança e o policial militar ferido foi socorrido imediatamente pelo SAMU. A corporação tomou conhecimento ainda de um vídeo do momento em que a imprensa acompanha o fato e é interpelada por um policial militar. A instituição ressalta o respeito à liberdade de expressão e ao trabalho dos jornalistas. O fato será devidamente apurado".