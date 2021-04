Mourão toma segunda dose da CoronaVac e fala sobre CPI: 'não tem nada a ver comigo' Reprodução Twitter

Por iG

Publicado 26/04/2021 16:47 | Atualizado 26/04/2021 16:50

Brasília - O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) tomou a segunda dose da CoronaVac, imunizante contra a Covid-19, nesta segunda-feira (26), em um posto drive-thru de um shopping em Brasília.



O general teve um encontro rápido com jornalistas após a aplicação do imunizante e, quando perguntado sobre a CPI da Covid, que se inicia amanhã (27) no Senado, se esquivou.

"Isso aí não tem nada a ver comigo. Sem comentários. "Se o governo tá vacinando é porque ele recomenda, ninguém foge disso aí", afirmou o general, que já foi diagnosticado com a Covid-19 no final de 2020.

Mourão ainda fez um tweet nas redes sociais estimulando a vacinação e as medidas de distanciamento social. "Ciclo completo! Hoje fui vacinado com a 2ª dose da Coronavac. Estimulo a todos que se vacinem quando chegar o momento e que se protejam do vírus da #COVID19, mantendo o distanciamento, não se aglomerando com pessoas desconhecidas, higienizando as mãos e utilizando a máscara", disse o vice-presidente no Twitter.

