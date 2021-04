Butantan inicia a produção da ButanVac Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 14:23

São Paulo - O Instituto Butantan iniciou, nesta quarta-feira (28), a produção da ButanVac, a nova vacina contra a Covid-19. Segundo o órgão, a expectativa é ter o mínimo de 18 milhões de doses prontas já em 15 de junho.

Ainda de acordo com o Butantan, o instituto já solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorização para iniciar os testes da ButanVac em humanos e está em processo de fornecer documentos adicionais.

Publicidade

As doses já em produção no Instituto serão armazenadas e fornecidas à população somente após a autorização da Anvisa, o que deve acontecer no segundo semestre.

Já a Anvisa informou que notificou o Butantan sobre a falta de alguns documentos e que aguarda o envio deles para seguir com a avaliação do imunizante.