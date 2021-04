Fiocruz entrega 6,5 milhões de doses da vacina da AstraZeneca nesta sexta Erasmo Salomão/MS

Publicado 29/04/2021 15:03 | Atualizado 29/04/2021 16:20

Rio - A Fiocruz entrega, nesta sexta-feira (30), 6,5 milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. Até agora, essa é a maior entrega deste imunizante já feita pela fundação. Com o novo lote, a Fiocruz chegará a 19,7 milhões de doses entregues no mês de abril, superando em quase 1 milhão a previsão para o mês, que era de 18,8 milhões.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) prevê, junto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que as entregas semanais de vacinas ocorram sempre às sextas-feiras.

No último sábado (24) uma nova remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a produção da vacina Covid-19. Neste envio chegou da China um lote e meio do insumo, com aproximadamente 364 litros, suficientes para a produção de cerca de 8,9 milhões de doses. Com o recebimento, Bio-Manguinhos garante entregas da vacina até o início de junho.

Até o momento, a Fiocruz disponibilizou ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, 20 milhões de doses da vacina Covid-19, sendo 4 milhões de doses importadas da Índia e 16 milhões produzidas em suas instalações. Na última sexta-feira (23) foram entregues cerca de 5,2 milhões de vacinas, 500 mil doses a mais do que as 4,7 milhões previstas inicialmente para esta semana. Na quinta-feira (22/4), pela primeira vez a Fiocruz atingiu a marca de 1 milhão de doses produzidas em um único dia.