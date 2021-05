Por IG - Último Segundo

Publicado 01/05/2021 21:14





Um jovem, de 24 anos, foi preso na madrugada deste sábado (01) suspeito de atear fogo na porta de um depósito de bebidas, em Maringá, no Paraná. De acordo com a investigação, o crime aconteceu após uma discussão entre ele e o dono do estabelecimento por não ter aceitado o pagamento “fiado”.

Publicidade

O caso foi filmado por câmeras de segurança e, segundo as autoridades, ninguém se feriu. O suspeito até tentou fugir, mas foi alcançado pelo proprietário do depósito que o deteve até a chegada da Polícia Militar.

O jovem foi levado para o Centro de Detenção Provisória e deve passar por audiência de custódia nos próximos dias. A polícia não informou por qual crime o suspeito será investigado.