O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira, dia 3, em agenda com empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) que 18% da população brasileira está imunizada contra a Covid-19. O número, porém, não representa a realidade. A segunda dose foi aplicada em pouco mais de 7% da população.



"Hoje, já temos imunizados com as duas doses cerca de 18% da população brasileira. Isso é um dado importante, e vamos avançar mais. Mais de 70 milhões de doses de vacinas já [foram] distribuídas", disse.

Segundo o consórcio de veículos de imprensa, atualizado domingo, dia 2, a segunda dose foi aplicada em 15.869.985 pessoas, o que representa 7,49% da população do país. Já a primeira dose, foi aplicada em 31.875.681 de imunizados brasileiros (15% da população).

Queiroga também disse que o Ministério da Saúde já distribuiu 70 milhões de doses. Segundo o próprio site da pasta, porém, foram repassadas apenas 64 milhões.