Publicado 04/05/2021 17:27

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), autorizou nesta terça-feira (4) que o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, preste depoimento na comissão no dia 19 de maio. A autorização foi dada após o ter contato com duas pessoas que recentemente testaram positivo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2).



De acordo com comunicado enviado pelo Comando do Exército, assinado pelo secretário-geral do Exército, Francisco Humberto Montenegro Júnior, Pazuello nos últimos dias com dois funcionários do poder Executivo que foram contaminados.

Como alternativa, o secretário-geral sugeriu que a data desta quarta-feira (5) do depoimento fosse mantida, mas que Pazuello participasse virtualmente, ou que a oitiva fosse no dia 19 de maio. Após Aziz colocar a pauta em discussão, nenhum senador se opôs que o depoimento presencial fosse adiado.

