Forças-tarefas contra aglomerações na pandemia da covid-19 em conjunto com as polícias, o Procon e a Vigilância Sanitária Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 09/05/2021 18:35

Duas festas clandestinas que somavam cerca de 700 frequentadores foram encerradas na madrugada deste domingo, 9, na capital paulista e na Grande São Paulo. Os estabelecimentos foram autuados e interditados, segundo o Governo do Estado, que coordena as forças-tarefas contra aglomerações na pandemia da covid-19 em conjunto com as polícias, o Procon e a Vigilância Sanitária.

Um dos eventos fechados reunia cerca de 600 pessoas em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. O responsável pelo evento e três funcionários foram autuados por infração de medida sanitária preventiva, detidos e encaminhados ao 10º DP da cidade

Publicidade

Por descumprir o Plano São Paulo, que proíbe festas na pandemia, o local foi interditado. Os equipamentos de som e uma máquina de cartão de crédito do espaço foram apreendidos.

Segundo o comunicado, ao menos 400 frequentadores não utilizavam máscaras. Além disso, não havia cumprimento do distanciamento social e pessoas compartilhavam o consumo de bebidas alcoólicas e narguilé.

Publicidade

Imagens divulgadas pela força-tarefa mostram que a maioria dos frequentadores de ambos os espaços fechados eram jovens. A outra festa clandestina foi encerrada no Jardim São Luís, na zona sul da capital paulista, em que cerca de 100 pessoas estavam dentro de uma tabacaria. O caso foi registrado como infração de medida sanitária preventiva no Departamento de Polícia e Proteção à Cidadania.

Além disso, segundo a força-tarefa, outros 12 estabelecimentos foram inspecionados neste fim de semana. Ao menos dois foram autuados em conjunto com a Prefeitura de São Paulo na Vila Madalena, zona oeste, e no Tatuapé, zona leste.

Publicidade

No sábado, 8, o Estado de São Paulo ultrapassou a marca de 100 mil mortes por covid-19. Ao todo, são 100.649 óbitos e 2.997 282 casos confirmados de novo coronavírus, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Nos últimos três dias, o Estado está com um aumento gradual da média móvel (calculada com os dados dos últimos sete dias) de internações, com 2.254 hospitalizações diárias no balanço deste sábado.