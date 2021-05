Eduardo Pazuello Valter Campanato/Agência Brasil

Por IG - Último Segundo

Publicado 10/05/2021 15:47

Rio - Membros da CPI da Covid no Senado foram alertados pelo fato de que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello cogita recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para não ter que depor na Comissão. A sessão de Pazuello, marcada para a última quarta-feira (5), foi desmarcada após ele alegar ter tido contato com dois funcionários do Exército que testaram positivo para a covid-19.

Na oitiva, o general seria obrigado a dizer estritamente a verdade, podendo ser penalizado caso mentisse durante os questionamentos da CPI.

Todavia, o ex-ministro da Saúde foi flagrado na quinta (6) se encontrando com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni. Além disso, Eduardo Pazuello foi visto circulando sem máscara no Setor Militar Urbano, onde mora, mesmo com a suspeita de estar infectado.

Segundo informações da Jovem Pan, a decisão de apresentar um habeas corpus no Supremo ainda não foi tomada. A cúpula envolta de Pazuello avalia como pequena a chance de sucesso na ação, visto que seria analisada pelo ministro Ricardo Lewandowski.

Uma derrota no Supremo seria um desgaste ainda maior na imagem do general, avaliam interlocutores.

Caso resolva recorrer ao STF, Pazuello irá alegar que é investigado pela Justiça Federal do Distrito Federal no inquérito da crise de abastecimento de oxigênio em Manaus, no início do ano.