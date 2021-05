Serão distribuídas duas mil cestas básicas na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio Divulgação/Cufa

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 11:35

Rio - A Frente Nacional Antirracista (FNA) informou que vai fazer um ato nesta quinta-feira (13), data da assinatura da Lei Áurea há 133 anos, que oficialmente aboliu o trabalho escravo no Brasil. Em todo o país, haverá distribuição de cestas básicas em favelas, comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas. Camélias também serão distribuídas.



Um manifesto elaborado pela Frente Nacional Antirracista também será divulgado no dia 13. "O documento promete denunciar a incompletude da abolição no país, pois a Lei Áurea alterou as relações de trabalho, sem criar mecanismos de amparo e inclusão no mercado de trabalho aos ex-escravizados e seus descendentes", afirmou a FNA em comunicado.



Segundo a frente, camélia é uma flor que simbolizou a luta abolicionista brasileira. Era plantada nos jardins das casas e utilizada como marca de adesão militante.