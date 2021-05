O tenente do Corpo de Bombeiros contou que só ficou sabendo que havia três crianças dentro da casa sob as chamas quando chegou ao local. Reprodução/RBS TV

Por iG

Publicado 13/05/2021 09:30 | Atualizado 13/05/2021 09:35

Um bebê recém-nascido e duas crianças morreram em um incêndio no bairro Humaitá, na Zona Norte de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na madrugada desta quinta-feira, 13. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o bebê tinha cerca de um mês de vida e as crianças 2 e 3 anos de idade. As informações são do G1.



"Nós chegamos no local, primeiramente, nós já nos deparamos com um casal, os pais das três crianças sendo deslocados ao hospital pela ambulância do Samu. A esposa estava em uma condição crítica em relação às queimaduras, porém, consciente. O marido estava em uma condição ainda mais crítica, ele se encontrava inconsciente. Ambos foram encaminhados ao HPS [Hospital de Pronto Socorro]", disse o tenente do Corpo de Bombeiros, Marcelo Rodrigues.

Ele ainda contou que só ficou sabendo que havia três crianças dentro da casa sob as chamas quando chegou ao local. Quando o fogo foi controlado, os bombeiros encontraram os corpos das vítimas em locais diferentes da residência. A causa do incêndio vai ser apurada.