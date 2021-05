Brasil

Maia chama ACM Neto de 'malandro baiano' e pede saída do DEM

Os comentários foram enviados ao perfil no Instagram do DEM, no qual o ex-prefeito de Salvador havia feito diversas críticas a João Doria por tirar o vice-governador Rodrigo Garcia do DEM e filiá-lo ao PSDB

Publicado 14/05/2021 20:36 | Atualizado há 13 horas