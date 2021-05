Religiosos realizam ato ecumênico por Bruno Covas no Hospital Sírio-Libanês

Após um ano e meio lutando contra um câncer agressivo, Covas, de 41 anos, teve uma piora e seu quadro de saúde foi considerado irreversível Governo do Estado de São Paulo/Divulgação

Por iG

Publicado 16/05/2021 08:24 | Atualizado 16/05/2021 08:29

O Hospital Sírio-Libanês, localizado no centro da capital paulista, recebeu um ato ecumênico pela saúde de Bruno Covas, prefeito licenciado de São Paulo. Segundo o boletim médico divulgado na última sexta-feira, 14, o quadro do político é irreversível.



Na noite desse sábado, representantes de diversas religiões participaram do encontro, que durou cerca de 30 minutos.

Covas está internado no Hospital desde o dia 2 de maio para tratamento do câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado. Ele havia acabado de iniciar uma nova etapa de tratamento, com a combinação de imunoterapia e terapia-alvo. Ele também passou por sessões de radioterapia para ajudar a conter um sangramento na cárdia detectado em um exame.



Ainda no sábado, o presidente municipal do PSDB em São Paulo, Fernando Alfredo, visitou Covas. Na saída do hospital, bastante emocionado, disse que o prefeito licenciado é a "maior referência" do partido.

"Um exemplo de vida, igual o avô, a nossa maior referência no PSDB. Quem perde não é o PSDB, quem perde é o país. Sem sombra de dúvidas, o Bruno seria governador e seria presidente desse país. Ele era a nossa esperança, a esperança da nossa geração", disse Fernando Alfredo.



Com o afastamento de Covas do cargo, o vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB), assumiu a Prefeitura de São Paulo no último dia 4, por 30 dias.