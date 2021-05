Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 16/05/2021 10:56 | Atualizado 16/05/2021 12:06

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, lamentou nesta manhã a morte do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, neste domingo, que lutava desde novembro de 2019 contra um câncer.

Meus sentimentos em nome dos cariocas a todos os paulistanos pela morte do Prefeito @brunocovas. Bruno foi um exemplo de homem público e gestor que continuará sendo seguido. Meu carinho especial a família e aos amigos próximos. Que Deus possa confortar seus corações. https://t.co/2soo11cA7J — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 16, 2021

"Meus sentimentos em nome dos cariocas a todos os paulistanos pela morte do Prefeito Bruno Covas. Bruno foi um exemplo de homem público e gestor que continuará sendo seguido. Meu carinho especial à família e aos amigos próximos. Que Deus possa confortar seus corações", escreveu o prefeito do Rio no Twitter, minutos após a confirmação da notícia.Também o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) deixou uma mensagem em seu perfil na rede social. "Recebo com tristeza a notícia da morte de Bruno Covas, com quem convivi na Câmara dos Deputados. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos próximos", disse Molon.