Covas morreu neste domingo aos 41 anos, após uma longa batalha contra um câncer no sistema digestivo. Divulgação/ Câmara Municipal de São Paulo

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 11:28 | Atualizado 16/05/2021 15:55

Autoridades e políticos lamentaram a morte do prefeito de São Paulo Bruno Covas que morreu aos 41 anos. Ele lutava desde novembro de 2019 contra um câncer que, inicialmente, atingiu o trato digestivo.

Desde a última sexta-feira, o quadro do prefeito, que estava licenciado do cargo, foi considerado irreversível pela equipe médica que o acompanhava. Às 8h20 desta manhã o Hospital Sírio-Libanês confirmou a morte de Covas, que deixa o filho de 15 anos, Tomás Covas Lopes.

Publicidade

João Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) lamentou a morte de seu correligionário, o prefeito Bruno Covas. Em nota, o governador relembrou a carreira política do prefeito paulista, destacando sua coragem e lealdade. "Você foi e continuará sendo para todos nós, um eterno exemplo", diz o governador.



"Obrigado Bruno Covas, por ter compartilhado, com todos nós, tanto carinho e dedicação. À Renata e ao Pedro, seus Pais, Gustavo, seu irmão, e especialmente Tomás, seu filho, meu afeto nesse momento doloroso em que a natureza subverte o curso da vida. São Paulo terá sempre muito orgulho desse filho querido", afirmou em nota.



Durante dois anos Covas e Doria atuaram juntos na cidade de São Paulo, quando Covas foi vice-prefeito da capital paulista até que o então prefeito João Doria pediu licença do cargo para disputar o governo do Estado, vencendo o pleito no primeiro turno.



Doria destacou o período em sua mensagem. "Tive o privilégio de acompanhá-lo desde o início da vida pública, ao lado do seu avô Mario Covas. Tive a honra de tê-lo como vice, na prefeitura de São Paulo. E a alegria de ver seus ideais e realizações aprovados nas eleições de 2020" disse.



Publicidade

Lula

"Meus sentimentos aos familiares, amigos e correligionários de Bruno Covas, que nos deixou hoje após travar uma longa e dura batalha contra o câncer. Que Deus conforte o coração de sua família", disse, em sua conta do Twitter.



Até a manhã deste domingo, o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre o ocorrido.



Publicidade

Arthur Lira

O presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), lamentou netes domingo, por meio do Twitter, a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB). Lira afirmou que o tucano era "um jovem talento na política, que travou com coragem e otimismo uma árdua batalha".



Lira afirmou ainda que admira a forma aguerrida como Bruno Covas "conduziu a pandemia na maior cidade do País e como fez sua campanha de eleição para a prefeitura".

Publicidade

Henrique Mandetta

O ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta lamentou, por meio do Twitter, a morte de Bruno Covas.



"Tristeza, Bruno Covas, meu colega de legislatura, homem público de valores, íntegro. Lutou o bom combate. Que possa descansar em paz após essa batalha. E que Deus conforte o coração dos familiares e amigos", escreveu.

Publicidade

Michel Temer

O ex-presidente da República Michel Temer, lamentou, em sua conta do Twitter, a morte do prefeito licenciado de São Paulo.



Publicidade

"Acabo de receber a tristíssima notícia do falecimento de Bruno Covas. Tão jovem, tão afável, tão idôneo. Com ele vai embora parte da nossa esperança. Descansa em paz", escreveu.

Rodrigo Pacheco

Publicidade

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que Covas era um dos maiores quadros de sua geração.



"Com muita tristeza recebo, neste domingo, a notícia do falecimento do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, 41 anos. Bruno Covas era, sem dúvida, um dos maiores quadros da nossa geração, representante dos ideais da social democracia, valores defendidos pelo seu partido, o PSDB, que teve entre os fundadores o seu avô, Mário Covas", declarou, em nota divulgada há pouco.



Pacheco ressaltou que ingressou junto com Covas na Câmara dos Deputados em 2015 e disse que o tucano teve uma carreira vitoriosa que foi "tristemente interrompida".



"Em nome do Congresso Nacional, expresso os meus profundos sentimentos de pesar ao seu filho, à sua família e à população de São Paulo", completou Pacheco, que também é presidente do Congresso.

Fernando Henrique Cardoso

Publicidade

O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso se uniu ao coro daqueles que lamentaram a morte do prefeito paulistano, Bruno Covas. Para o ex-presidente, com morte de Covas, o PSDB perde "um bom quadro" e São Paulo, "um bom prefeito".



"Com a morte de Bruno Covas, SP perde um bom prefeito e o PSDB um bom quadro. Lamento pela perda tão jovem de uma vida, pela família e por todos nós que o respeitávamos e o tínhamos como um grande quadro político", publicou FHC em seu perfil no Twitter.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicidade