Bruno Covas é enterrado neste domingo após perder a luta contra o câncer

Publicado 16/05/2021 18:56 | Atualizado 16/05/2021 19:04

O corpo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi sepultado, no início da noite deste domingo, 16, no Cemitério do Paquetá, em Santos, no litoral paulista. O enterro foi acompanhado por familiares que se despediram no mesmo local em que o avô, Mário Covas, foi enterrado há 20 anos, após a luta contra um câncer na bexiga. O prefeito de SP foi enterrado no jazigo da família.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que participou da cerimônia ao lado da esposa, Bia Doria, disse que a cerimônia foi "curta e simples". "Bruno deixa o legado de alguém compartilhador. Do ponto de vista da vida pública, deu exemplo de honestidade, decência, diálogo, a defesa da liberdade, da diversidade, o direito de todos, dos mais pobres e desvalidos", disse João Doria ao deixar a cerimônia.

Na capital paulista, uma cerimônia foi realizada no Edifício Matarazzo, sede da prefeitura, que reuniu cerca de 20 familiares e amigos próximos, por volta das 13h. Após o velório, o corpo foi transportado por guardas-civis e pelo filho Tomás da prefeitura para um caminhão dos bombeiros e saiu para o Viaduto do Chá às 14h35.



O público do lado de fora deu uma salva de palmas ao prefeito e soltou bexigas brancas. O caixão estava coberto por bandeiras do Estado de São Paulo, da cidade e do Brasil. A cerimônia foi celebrada pelo padre Rosalvino Moran Vinãyo, da Obra Social Dom Bosco, que era ligado ao avô de Bruno.



Os pais, Pedro Mauro Lopes e Renata Covas Lopes, estavam na primeira fileira de pessoas ao lado do corpo, que ficou em um caixão sobre um tapete vermelho no saguão do prédio.

Doria chegou por volta das 14 horas, pouco após o início da cerimônia, e sentou-se com a primeira-dama na segunda fileira. O prefeito Ricardo Nunes, e sua mulher Regina, posicionaram-se em pé atrás de Doria, em uma terceira fileira, ao lado do filho de Bruno, Tomás Covas, de 15 anos.

O jovem estava abraçado e era confortado pelo oncologista Tulio Pfiffer, médico do Hospital Sírio-Libanês que tratou do prefeito Gustavo Covas, irmão do prefeito morto neste domingo, e Karen Ichiba, mãe de Tomás, também estavam nesta terceira fileira.



Ricardo Nunes chegou à Prefeitura antes da cerimônia ter início, e aguardou o início do ato no segundo andar do prédio, na companhia do marqueteiro Felipe Soutelo, responsável pela campanha eleitoral de 2020 que terminou com a vitória da dupla.

Depois, o corpo de Bruno seguiu em cortejo em carro de bombeiros pelas ruas da capital. No trajeto, na Avenida Paulista, o cortejo foi cercado por simpatizantes que foram se despedir e seguraram faixas e cartazes.

O prefeito de SP morreu aos 41 anos. O político enfrentava uma luta contra o câncer entre o esôfago e o estômago, que foi descoberto em 2019, com metástase nos ossos e no fígado. Bruno estava internado desde o dia 2 deste mês. Na sexta-feira, 14, ele teve uma piora no quadro de saúde e a equipe médica informou que seu quadro era irreversível. De acordo com o Hospital Sírio Libanês, o prefeito morre às 8h20 deste domingo.

