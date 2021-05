"Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome", afirmou o chefe do Executivo. AFP

Por iG

Publicado 17/05/2021 12:18 | Atualizado 17/05/2021 12:19

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), conversou com apoiadores na manhã desta segunda-feira (17) e chamou de "idiotas" aqueles que seguem as medidas restritivas de combate ao novo coronavírus, como o isolamento social.



Bolsonaro aproveitou para elogiar o agronegócio brasileiro que, segundo o capitão, não parou durante a pandemia da covid-19 e garantiu alimentação para aqueles que não saíram de casa.

"O agro realmente não parou. Tem uns idiotas aí, o 'fique em casa'. Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome, esse idiota tinha morrido de fome. Daí, ficam reclamando de tudo", declarou o presidente.

A declaração foi feita para apoiadores que estiveram no Palácio da Alvorada, que endossaram as falas do presidente Jair Bolsonaro.