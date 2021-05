O caso foi encaminhado para a Delegacia da Mulher de Dourados e está sendo tratado como feminicídio Reprodução/ Internet

Uma mulher de 38 anos foi morta com uma facada no pescoço em Dourados, a 228 km de Campo Grande (MS), na noite do último domingo, 16. A polícia afirma que o ex-marido da vítima é o principal suspeito. As informações foram apuradas pelo portal G1.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar ao local, um barraco na rua Antônio do Amaral, no Bairro João Paulo ll, já encontrou Valéria Renata Faravelli sem vida.

O caso foi encaminhado para a Delegacia da Mulher de Dourados e está sendo tratado como feminicídio. Até o momento, o suspeito não foi localizado.