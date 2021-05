"Temos feito apelo para que presidente colabore com a gente em relação a essas atitudes. Precisamos ter um discurso unificado em relação a pandemia", disse o presidente da comissão, Omar Aziz Reprodução internet

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/05/2021 10:28 | Atualizado 18/05/2021 10:30

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) anunciou na manhã desta terça-feira (18) que o PSDB entrará na Justiça com uma ação para obrigar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a respeitar as regras sanitárias recomendadas pelo Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), como adoção do distanciamento social e uso de máscara. Declaração foi feita durante a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que ouve o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

"PSDB vai entrar com ação para obrigar Bolsonaro a obedecer regras sanitárias da Saúde e Anvisa", disse Jereissati, que defendeu, assim como outros senadores, a reconvocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para que ele também possa se manifestar sobre as aglomerações promovidas pelo presidente da República.

"Temos feito apelo para que presidente colabore com a gente em relação a essas atitudes. Precisamos ter um discurso unificado em relação a pandemia", comentou o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM).