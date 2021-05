'Saidinha' da Páscoa foi adiada em decorrência da pandemia. Na foto, Suzane von Richthofen (esq) e Elize Matsunaga (dir) Reprodução/TV Vanguarda

Publicado 18/05/2021 12:45

A Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé -SP , realizou a saída temporária dos presos que encontram-se no regime semi-aberto. Saíram, portanto, nesta terça-feira (18), as condenadas Suzane von Richthofen - por envolvimento no assassinato dos pais, em 2002 - Anna Carolina Jatobá - por matar a enteada Isabela Nardoni, em 2008 - e Elize Matsunaga - por esquartejas o marido Marcos Matsunaga, em 2012.

Por volta das 8h25, Suzane deixou a P1 feminina utilizando máscaras de proteção contra a covid-19. Richthofen recebeu a progressão do regime em outubro de 2015 e sua primeira saída ocorreu em 2016.

Anna Carolina Jatobá e Elize Matsunaga também saíram pelas portas da frente da penitenciária do Tremembé.



O benefício da saída temporária da Páscoa foi adiado em decorrência do agravamento da pandemia do novo coronavírus. Será o primeiro benefício para presos do regime semiaberto neste ano, em São Paulo.