Brasil

'Até outro dia, queriam tacar fogo no Supremo', diz Azis sobre busca de ajuda do STF para burlar CPI

Declaração foi uma resposta ao senador Marcos do Val (Podemos-ES), que pediu a troca da relatoria, afirmando que Renan está fazendo com que muitos inquiridos pela CPI busquem habeas corpus no STF para ficarem em silêncio

Publicado há 2 horas