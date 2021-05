Pazuello presta depoimento na CPI da Covid Jefferson Rudy/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 17:25 | Atualizado 19/05/2021 17:43

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello passou mal, na tarde desta quarta-feira (19), durante o intervalo da sessão da CPI da Covid no Senado. O presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), decidiu suspender o depoimento. A oitiva será retomada às 9h30 desta quinta-feira (20), porque ainda há 23 senadores inscritos. O general foi atendido pelo médico e senador Otto Alencar (PSD-BA).

A secretária do Ministério da Saúde Mayra Pinheiro, conhecida como "capitã cloroquina", será ouvida pela CPI na próxima terça-feira (25). Inicialmente, o depoimento dela estava marcado para esta quinta-feira (20).

Em entrevista à Globonews, Otto disse que o ex-ministro estava com a síndrome vasovagal. "Perdeu o sangue do cérebro, estava muito pálido. Quando eu o vi assim, coloquei ele no sofá, com a perna para cima, para o sangue voltar para o cérebro", afirmou.



Segundo Otto, o mal-estar acontece muito em pessoas que ficam muito tempo em pé e que se emocionam demasiadamente. "Ele já está bem, bem corado. Está tudo certo agora", acrescentou o senador.

*Em atualização