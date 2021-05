Homem balança uma bandeira nazista na sacada de um apartamento em SC Divulgação/ Twitter

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 18:59 | Atualizado 19/05/2021 20:50

A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu o inquérito policial que apura as imagens de uma gravação de um homem com uma bandeira nazista na sacada um apartamento no centro de Florianópolis. Os vizinhos registraram o momento em que ele balança o objeto. O vídeo foi registrado na sexta-feira, dia 14. O caso estava sendo investigado na 1ª Delegacia de Polícia da Capital.

A polícia afirmou ainda que foram tomadas as devidas medidas legais e aberta investigação para apurar autoria da possível prática do crime previsto na Lei 7.716/89.

A lei prevê pena de reclusão de um a três anos e multa para quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.

Após a identificação do envolvido, o advogado que o representa compareceu à Delegacia de Polícia. A bandeira mencionada foi apresentada e apreendida. O inquérito policial foi encaminhado ao Judiciário.

O Ministério Publico de Santa Catarina (MPSC) destacou que acompanha o caso desde a sexta-feira. Cabe ao Órgão oferecer denúncia no caso.

Bandeira nazista é balançada por homem em prédio de Florianópolis; Polícia Civil investiga. pic.twitter.com/9wyO4PotqA —Seu Marcos (@seu_mrcs) May 15, 2021