21/05/2021

Ceará - A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) foi notificada na segunda-feira, dia 17, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre um caso suspeito da variante indiana da Covid-19 (B.1.617) em Fortaleza, no Ceará. Por isso, no dia seguinte, realizou visita técnica ao local de isolamento do viajante, com equipes técnicas da Vigilância Sanitária do Estado e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), além de equipe de Epidemiologia do Município de Fortaleza.

O paciente é um homem de 35 anos que veio da Índia no dia 9 deste mês. De acordo com a Sesa, após o desembarque, ele seguiu preventivamente em isolamento, permanecendo sem sintomas. O homem teve resultado positivo para Covid-19, obtido por meio de dois exames RT-PCR nos dias 10 e 11. No dia 18, o paciente fez novo teste, que, desta vez, deu negativo para a doença.

Ele veio da Índia para Fortaleza acompanhado de um colega de empresa, que fez exames nos dias 10 e 12 de maio, mas teve resultado negativo em ambos. O acompanhante também segue sem sintomas.

A Sesa monitora o isolamento do paciente e acompanha as análises dos exames e laudos laboratoriais para rastreio de variante por meio de vigilância genômica. É importante ressaltar que todos os viajantes que chegam ao Ceará oriundos de países com circulação de variantes devem cumprir autoquarentena de 14 dias.