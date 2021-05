Festa com mais de 100 pessoas é interditada em SP Divulgação/Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de SP

Rio - Uma festa clandestina com 117 pessoas foi encerrada na madrugada deste domingo (23) pelo Comitê de Blitze do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo. No local, que fica na Freguesia do Ó, na capital paulista, grande parte das pessoas não usava máscara de proteção facial.

"Fomos comunicados a respeito desse evento e, quando chegamos aqui, o evento realmente estava acontecendo com a presença de 117 pessoas. Dentre elas, 54 pessoas estavam sem fazer o uso de máscara, possivelmente até mais", afirma Nilson Betarelli, do centro de vigilância sanitária.

De acordo com ele, além do desrespeito às regras impostas durante a pandemia de Covid-19, outros problemas também foram encontrados. Menores de idade consumiam bebidas alcóolicas e havia o uso de narguile em ambiente fechado. O estabelecimento foi autuado.

Entre a noite de sábado (22) e a madrugada deste domingo, 31 estabelecimentos na região foram inspecionados pela vigilância sanitária. Criado em março, o Comitê de Blitze é uma parceria do estado com a Prefeitura de São Paulo, e tem o objetivo de fiscalizar o cumprimento das medidas restritivas do Plano SP e evitar a disseminação do novo coronavírus (Sars-Cov-2).