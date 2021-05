Karla Regina Vieira Pucci Guimarães foi encontrada morta neste domingo Arquivo Pessoal

Por iG Último Segundo

Publicado 24/05/2021 09:42

Rio - Na tarde deste domingo, o corpo da empresária Karla Regina Vieira Pucci Guimarães, de 48 anos, foi encontrado dentro da funerária da qual era proprietária, na quadra 9 do Paranoá, em Brasília. O caso é investigado por feminicídio e o namorado da vítima é suspeito. As informações são do G1.

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi morta a pedradas na noite de sábado, 22. O namorado dela, Valdemar Medeiros Sobreira, 46, é apontado como o principal suspeito do crime. Ele ainda não foi localizado. Os dois se relacionavam há seis meses e moravam juntos no bairro de Sobradinho.

"Não consigo falar sobre ela, porque desabo", disse a irmã de Karla. A polícia informou que quem encontrou o corpo e acionou a corporação foi o filho da vítima.