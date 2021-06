Presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM). - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por iG Último Segundo

Publicado 03/06/2021 10:57

Rio - O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que as recomendações do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, são ignoradas pelo governo federal. Queiroga "discursa para o deserto", disse o senador à CNN Brasil.



Aziz usou o caso de Luana Araújo — demitida do Ministério da Saúde 10 dias após nomeação — para dizer que o governo não dá ouvidos aos especialistas da pasta.

"Ele [Queiroga] fala, mas ninguém ouve. O governo não ouve o ministro. Isso tem acontecido até na montagem da equipe dele. Ele tenta levar uma profissional preparada, formada nessa área e ela [Luana Araújo] nos diz lá [na CPI] que não tem ninguém nesta área no ministério hoje, na área de infectologia. É muito complicado para o ministro tocar aquilo que é necessário para o Brasil", afirmou, complementando que o Ministério da Saúde acabou virando um "puxadinho do Palácio do Planalto".

O parlamentar rechaçou as críticas que têm sofrido de que estaria torcendo contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).



"Eu queria tanto que o presidente, ao invés de fazer brincadeiras naquele cercadinho, ofender jornalista, ofender político, ofender todo mundo, que ele dissesse que comprou 50 milhões de vacinas".