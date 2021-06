O vírus foi encontrado em uma mulher de 71 anos, com comorbidades, moradora de Apucarana - Reprodução

Por Agência Brasil

Publicado 03/06/2021 12:52

Rio - O governo do Paraná confirmou, nesta quarta-feira (2), a existência de um caso da variante indiana (B.1.617) da covid-19 no estado. O vírus foi encontrado em uma mulher de 71 anos, com comorbidades, moradora de Apucarana, na região noroeste do estado.



A identificação foi realizada por sequenciamento genômico do vírus SARS-CoV-2, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com amostra de um caso confirmado do Paraná. A paciente fez coleta de exame RT-PCR para diagnóstico da covid-19 no dia 26 de abril.

Ela chegou a ser hospitalizada, mas teve alta em seguida. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a mulher morava com o marido de 74 anos e o filho de 58 anos. E os três foram diagnosticados com covid-19. O filho morreu em 17 de maio.



A secretaria não informou se alguém da família viajou recentemente à Índia ou se teve contato com pessoas que estiveram naquele país. O órgão, no entanto, informou que a equipe de Vigilância Epidemiológica municipal realiza acompanhamento dos familiares e contatos próximos e abriu investigação epidemiológica sobre o caso.

Além desse caso, a Sesa informou que existe um caso suspeito de também ter sido contaminado com a B.1.617. Trata-se de um homem de 38 anos, morador de Cascavel, no oeste do estado. A Fiocruz já está com a amostra de sangue desse homem e a secretaria aguarda o resultado.