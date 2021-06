A previsão inicial do contrato firmado com a farmacêutica previa a entrega dos primeiros lote entre julho e setembro - AFP

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 17:34 | Atualizado 04/06/2021 17:36

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta sexta-feira que o governo federal conseguiu antecipar com a Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, cerca de 3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para a entrega neste mês.

A previsão inicial do contrato firmado com a farmacêutica previa a entrega dos primeiros lote entre julho e setembro. O governo federal tem um acordo com a farmacêutica de 38 milhões de doses.

"Hoje mesmo, fechamos com a Janssen para trazer mais 3 milhões de doses que serão aplicadas agora no mês de junho", afirmou o ministro.

A vacina da Janssen prevê apenas uma dose para a sua aplicação, o que difere da maioria das vacinas sendo utilizadas contra o coronavírus, que requerem duas doses.

"Estamos organizando com o Conass e Conasens a estratégia de distribuição dessa vacina. A principal característica dessa vacina é que ela é dose única, então, sendo dose única, são 3 milhões de brasileiros a mais imunizados de forma completa contra a Covid-19", explicou Queiroga.

O ministro afirmou que o governo trabalha para antecipar a entrega de vacinas já contratadas para acelerar a imunização no país. O ritmo é considerado lento por diversos especialistas. "A função que o presidente (Jair Bolsonaro) me deu foi de acelerar a campanha nacional de imunização", disse Queiroga.

De acordo com o painel de vacinação do Localiza SUS, plataforma do Ministério da Saúde, no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), até esta quinta-feira 47,6 milhões de brasileiros foram vacinados com a primeira dose, o que representa 29,8% da população vacinável no Brasil.

No caso de quem recebeu a segunda dose, o número cai para 22,7 milhões de brasileiros. O número representa 14,2% da população vacinável no Brasil.