CPI pretende convocar Carlos Bolsonaro para depor sobre gabinete paralelo

Segundo Renan Calheiros, a presença do filho do presidente em uma reunião com a Pfizer sobre oferta de vacinas 'é um fato que embasará a convocação do vereador'

Publicado 04/06/2021 14:53 | Atualizado há 1 hora