João Doria convida infectologista Luana Araújo para ocupar cargo na secretaria de SaúdeJefferson Rudy/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 17:18 | Atualizado 04/06/2021 17:20

São Paulo - O governador de São Paulo, João Doria, convidou a infectologista Luana Araújo para integrar o Centro de Contingência do Coronavírus, da secretaria de Saúde do estado.

O antagonista confirmou a convite, e destacou que desde o seu depoimento à CPI, ela vem sendo atacada por bolsonaristas nas redes sociais.

A médica chamou a atenção do governador não só pelo currículo, mas pelo discurso duro contra as teses do tratamento precoce e imunidade de rebanho.