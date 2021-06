Brasil receberá 2,3 milhões de doses da Pfizer nesta semana - AFP

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 15:46 | Atualizado 08/06/2021 15:52

São Paulo - O Brasil começa a receber, nesta terça-feira (8), parte da remessa de 2,3 milhões de doses da Pfizer. De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão é que ao menos 526 mil doses cheguem na noite de hoje em Viracopos, Campinas (SP).

Ainda segundo a pasta, o país também receberá 936 mil doses da vacina nesta semana. Entretanto, ainda não foi divulgado o dia exato do recebimento. As doses são destinadas para a continuidade da vacinação de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e trabalhadores do ensino básico. Além disso, podem ser imunizados profissionais do transporte aéreo e agentes das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas.

Na última segunda (7), o governo federal encaminhou aos estados parte de outra remessa da Pfizer, que chegou ao país na semana passada.

São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas e o Distrito Federal receberam suas parcelas na divisão. Já os demais estados devem receber suas remessas até quarta (9).

AstraZeneca/Oxford

Ainda nesta semana, o Ministério da Saúde prevê o envio aos estados de mais uma remessa da vacina Covid-19 da AstraZeneca/Oxford. As unidades são produzidas pela Fiocruz no Brasil, com matéria-prima importada.