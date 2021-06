"Quem não deve, não teme. Não foge de CPI nem do COAF", afirmou o governador na publicação. - Estadão Conteúdo

No próximo sábado, 12, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) planeja participar de mais uma 'motociata' com apoiadores do governo nas capital paulista. Em coletiva dada nesta quarta-feira, 9, o governador do Estado, João Doria (PSDB), disse que o presidente será multado se participar do evento sem o uso de máscara de proteção.



"Ele será multado como qualquer outro cidadão que não usar máscara", declarou o governador no Palácio dos Bandeirantes.

No ato do próximo sábado, o presidente prevê a participação de 100 mil motos que farão um percurso de 120 quilômetros.

O coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19, João Gabardo, se posicionou contra a manifestação pretendida por Bolsonaro, mas afastou um possível posicionamento ideológico. Segundo ele, o Centro de Contingência “é absolutamente contrários a qualquer tipo de manifestação, seja do lado A ou do lado B”.