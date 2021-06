O senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da comissão - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 09/06/2021 17:24 | Atualizado 09/06/2021 17:28

Brasília - Na tarde desta quarta-feira (9), durante o depoimento do ex-secretário da Saúde Élcio Franco à CPI da Covid, o vice-presidente da Comissão, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), contou 81 correspondências da farmacêutica Pfizer com ofertas de vacinas ao governo federal e disse que a maioria não teve resposta.



OITENTA E UM!



Em investigação na CPI da Covid, descobrimos que a Pfizer ficou sem resposta ou manifestação de interesse do Governo pelas vacinas pelo menos 81 vezes!



Não restam dúvidas da omissão do Governo na aquisição de vacinas para o Brasil! — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) June 9, 2021

"Ao que me parece, pelos documentos que temos aqui, 90% dessas ficaram sem resposta", disse o senador. Franco, porém, defendeu que algumas das cartas eram repetidas. "Algumas delas já eram respostas às demandas nossas, só para citar para o senhor. Outras, eram e-mails que eles mandavam repetidamente para o Ministério com o mesmo conteúdo que eles mandaram quatro, cinco vezes".



Em uma das mensagens lidas pelo senador durante a oitiva, a Pfizer perguntava se a pasta já havia tomado a decisão "de não avançar com assinatura do documento", já que, se esse fosse o caso, eles gostariam de ser avisados para poder disponibilizar as doses a outros países.

