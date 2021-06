O protocolo do parecer aconteceu no mesmo dia em que o deputado Fernando Rodolfo (PL-PE) recomendou a suspensão de 6 meses do mandato parlamentar. - Reprodução

Publicado 10/06/2021 11:42 | Atualizado 10/06/2021 13:34

O deputado Alexandre Leite (DEM-SP) protocolou na noite desta quarta-feira (9) o parecer contendo relatório e voto da representação 17/2019 do PSL em desfavor do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ). O deputado é investigado por suposta quebra de decoro parlamentar após gravar reunião confidencial da agremiação em 16 de outubro de 2019. O protocolo do parecer aconteceu no mesmo dia em que o deputado Fernando Rodolfo (PL-PE) recomendou a suspensão de 6 meses do mandato parlamentar e de todas as prerrogativas de deputado federal por vídeo com ofensas a ministros do STF.

O processo foi instaurado na Conselho de Ética em 10 de dezembro de 2019 e os trabalhos só foram iniciados em 24 de fevereiro de 2021 em virtude da pandemia da covid-19 que suspendeu as atividades das comissões em 2020. O parecer de Alexandre Leite (DEM-SP) precisa ser lido e votado já próxima sessão do Conselho de Ética pois o processo atingiu o prazo de 90 dias de tramitação, que pelo regimento sobresta a pauta do colegiado até que seja concluído.

"É a primeira vez que temos três casos simultâneos em desfavor de um mesmo parlamentar. Defender princípios e valores é pétreo, mas a forma é relativa e a reincidência em atitude errada pode passar a impressão de perseguição ou de que está fazendo o certo. Porém, quando a certeza da sua verdade chega ao ponto de se achar perseguido, a vida lhe oportunizará tempo e reflexão", afirmou Leite.

Silveira é investigado em três processos simultâneos no Conselho de Ética por suposta quebra de decoro parlamentar. Além dos projetos relatados por Alexandre Leite (DEM-SP) e Fernando Rodolfo (PL-PE), em outro processo, relatado pela deputada Rosa Neide (PT-BA), são apuradas ameaças aos manifestantes do movimento antifascista.