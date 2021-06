Bolsonaro e Arthur Lira - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Bolsonaro e Arthur LiraPablo Valadares/Câmara dos Deputados

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 10/06/2021 13:23

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que Parlamento tem "melhorado muito" e elogiou o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com quem tomou café da manhã nesta quinta-feira, 10. O chefe do Executivo criticou o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), antecessor de Lira no comando da Casa.

"Acabei de tomar café com o presidente da Câmara. Que diferença em relação ao anterior, que ninguém lembra mais. Onde é que ele anda, alguém sabe?", perguntou o mandatário a apoiadores presentes na saída do Palácio da Alvorada.

Publicidade

Ainda sobre Lira, Bolsonaro afirmou que o parlamentar deve colocar em votação, na semana que vem, projeto que informará nominalmente o valor do ICMS sobre combustíveis. De acordo com declarações recentes de Bolsonaro, a ideia é de o ICMS sobre combustíveis tenha valor fixo em cada Estado.

"Que seja um valor fixo para cada Estado. Rio de Janeiro vai botar R$ 1 no álcool, São Paulo R$ 1,20, Espírito Santo R$ 0,80. Cada um bote o valor que bem entender", disse o presidente em transmissão na última quinta-feira pelas redes sociais. Ele sustenta também que postos deveriam colocar na nota fiscal a composição do preço do combustível.

Publicidade

Além de críticas a governadores, Bolsonaro afirmou que ao informar os preços, também ficará evidenciado o "nó" que é o valor do transporte do combustível. Para ele, existe um "monopólio" do transporte de combustíveis que precisa ser quebrado. "Se quebrar esse monopólio do transporte de combustível, o preço vai lá pra baixo", afirmou hoje.

Energia Solar

Publicidade

A apoiadores que criticaram propostas que tramitam no Congresso para taxar a energia solar, Bolsonaro afirmou que é preciso "brigar para não taxar nada". Ele já afirmou anteriormente que vetará o projeto que revisa normas para a geração distribuída (painéis solares), caso seja aprovado. A proposta está em vias de ser votada pela Câmara. O presidente repetiu que o País vive a "maior crise hidrológica da história", e que, por isso "não podemos criar problemas para quem quer investir em energia solar".