Em São Luís, já estão aplicando a primeira dose em pessoas a partir de 26 anos, fora de grupos prioritários.Divulgação

Por iG

Publicado 16/06/2021 11:03 | Atualizado 16/06/2021 11:06

O governo do Maranhão, estado mais adiantado na vacinação, vai sortear prêmios de até R$ 10 mil para quem tomar a segunda dose. O governador Flávio Dino anunciou a medida como forma de acelerar ainda mais a imunização do estado.

"A partir da próxima semana, vamos sortear prêmios para incentivar que as pessoas lembrem de tomar a 2ª dose da vacina e que haja o devido registro pelos municípios no sistema do Ministério da Saúde", postou o governador.

O montante será dado por meio cartões, que variam de R$ 1.000 e R$ 10.000, para compra de alimentos.



Algumas cidades do estado já estão vacinando pessoas abaixo de 25 anos. Na capital, São Luís, estão aplicando a primeira dose em pessoas a partir de 26 anos, fora de grupos prioritários.