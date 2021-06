Pintores ficaram ancorados a 15 metros de altura - Reprodução/Bombeiros

Por iG Último Segundo

Publicado 17/06/2021 13:46 | Atualizado 17/06/2021 14:52

Um acidente nesta quarta-feira, 16, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, chamou a atenção dos moradores locais. Isso porque dois pintores permaneceram pendurados a 15 metros de altura após um andaime cair. Veja, em vídeo, o momento do resgate:

Nas imagens, é possível ver os trabalhadores ancorados até o momento em que os bombeiros realizam o salvamento. A equipe utilizou uma escada Magirus para ter acesso aos pintores.

Uma das vítimas precisou ser resgatada pelo método de linha, pois o andaime impossibilitava a chegada da escada do Corpo de Bombeiros.

"Foi tudo feito de forma tranquila, sem intercorrências", relato uum dos profissionais de segurança envolvidos no resgate. Os pintores foram resgatados com sucesso e encontram-se sem ferimentos.