o grupo pretende aumentar a rede bolsonarista nos meios digitais, além de ter uma rede para fins comerciais - AFP

Por iG

Publicado 18/06/2021 10:41

Empresários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro usaram a 'motociata' que ocorreu no último sábado, em São Paulo, para realizar o cadastro de pessoas que estiveram na manifestação em apoio ao mandátário do Executivo.



Segundo o grupo organizador, o banco de dados reuniu mais de 500 mil contatos. Para justificar o preenchimento, os empresários disseram que se tratava de uma questão de proteção de Bolsonaro, sob orientação do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Com isso, o grupo pretende aumentar a rede bolsonarista nos meios digitais, além de ter uma rede para fins comerciais.

O questionário exigia dados como nome completo nome completo, CPF, número de celular, data de nascimento, e-mail, nome da mãe, modelo da moto e placa. Um dos principais organizadores é Jackson Vilar da Silva, que é presidente da Embaixada do Comércio de São Paulo.



Ao jornal, o GSI informou, por meio de nota, que “não se manifesta sobre protocolos de segurança e outras ações”. Uma praça de pedágio na Rodovia dos Bandeirantes contabilizou 6,6 mil motos. Por outro lado, a Polícia Militar diz que 12 mil motociclistas estavam na manifestação.

*As informações são do jornal O Estado de S. Paulo