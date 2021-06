O deputado Osmar Terra presta depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira - Edilson Rodrigues/Agência Senado

O deputado Osmar Terra presta depoimento à CPI da Covid nesta terça-feiraEdilson Rodrigues/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 11:14 | Atualizado 22/06/2021 11:14

Rio - O deputado Osmar Terra (MDB-RS), apontado como um dos principais influenciadores do presidente Jair Bolsonaro na pandemia de covid-19, negou nesta terça-feira, 22, que tenha apresentado uma proposta de "contaminar a população livremente". A aposta na imunidade de rebanho por meio da contaminação com o vírus é uma das linhas de investigação da CPI da Covid, colocando o chefe do Planalto no centro da apuração.

Acompanhe a sessão ao vivo:





Publicidade

Durante sua fala inicial, o parlamentar reforçou, ainda, que já passou por cinco pandemias e que tem a impressão de que "todos estão tentando salvar vidas".

Deputado Osmar Terra diz que já passou por cinco pandemias na vida.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/CiVxNnbbVc — Jornal O Dia (@jornalodia) June 22, 2021

"Imunidade de rebanho é uma consequência, é como terminam todas as pandemias, quando a população, por vacina, e nesse caso deve ser por vacina, ou não, chega a um porcentual que termina com a pandemia", disse Osmar Terra. Ele ainda criticou as medidas de restrição adotadas por governadores e prefeitos para conter a disseminação da covid-19, apesar da orientação de autoridades sanitárias. "Se isolamento funcionasse, ninguém morria em asilo."



Osmar Terra também se antecipou ao comentar as previsões "furadas" feitas por ele no ano passado, quando disse, por exemplo, que a pandemia duraria 14 semanas e seria menos grave do que a H1N1. Ele criticou, por outro lado, "estudos apocalípticos" sobre o número de óbitos.

Publicidade

"As previsões que eu fiz não foram baseadas num estudo matemático apocalíptico como do Imperial College, mas aos fatos que existiam na época. Em fevereiro e março, os fatos concretos eram a epidemia da China. Ela começou, subiu, desceu e terminou. Tem 4 mil mortos na China até hoje. Isso nos levou à ideia de que não seria tão grave."

O deputado chegou a citar também a Suécia como um exemplo no combate à covid-19, mas foi rebatido por senadores que afirmaram que esse é um "dado falso".

Publicidade

*Com Estadão Conteúdo