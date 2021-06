A fundação Oswaldo Cruz permanece com a capacidade de produção superior à de disponibilização de IFA - Erasmo Salomão/MS

A fundação Oswaldo Cruz permanece com a capacidade de produção superior à de disponibilização de IFA Erasmo Salomão/MS

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 16:50 | Atualizado 25/06/2021 16:54

A Fiocruz irá realizar, nesta sexta-feira, 25, mais uma entrega de vacinas Covid-19 ao Ministério da Saúde (MS). Serão disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) 4,1 milhões de doses produzidas no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz). A entrega se dará em duas remessas, sendo uma para o estado do Rio de Janeiro, com 217 mil doses, e o restante para o almoxarifado designado pelo MS.

Com o envio, a Fundação alcança a marca de 62,9 milhões de doses fornecidas, sendo 58,9 milhões com produção pela Fiocruz e 4 milhões importadas prontas do Instituto Serum, da Índia.