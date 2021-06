(Brasília - DF, 30/04/2020) Ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni..Foto: Anderson Riedel/PR - Anderson Riedel/PR

Por iG

Publicado 26/06/2021 17:29 | Atualizado 26/06/2021 17:31

O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) chamou Onyx Lorenzoni , ministro da Secretaria-Geral da Presidência, de mentiroso. A afirmação foi feita no Twitter depois do ministro chamar Miranda e seu irmão, Luis Ricardo Miranda, chefe de importação do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde de "dois trapalhões".



"Os dois trapalhões confirmaram na CPI que no dia 24 de março ja sabiam que não havia NENHUM indício de fraude. E mesmo assim seguiram com a fantasia e levaram a falsa denúncia, quase três meses depois, à uma rede de TV. Estão desmoralizados", escreveu Lorenzoni, em sua conta no Twitter.

A publicação foi feita na noite de sexta-feira, 25, antes de Miranda afirmar, em depoimento na CPI da Covid , que o deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, foi quem pressionou Luís Ricardo pela assinatura do contrato supostamente irregular pela importação da Covaxin .



Após a sessão da CPI, Lorenzoni não voltou a comentar o caso. Na tarde deste sábado (26), Miranda respondeu o ministro dizendo que "só começaram as investigações, logo todos saberão a verdade".

"Calma mentiroso... só começaram as investigações, logo todos saberão a verdade, e o seu interesse em defender uma empresa está cada vez mais estranho! Mentiu que tínhamos falsificado um documento e mente novamente que está tudo certo, se estivesse já teriam importado a vacina! 71", escreveu ele.

