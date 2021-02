A operação Zero Ponto cumpriu mandados e prendeu seis pessoas no começo do mês Polícia Civil / Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 07:48

Rio - A Polícia Civil prendeu, na quarta-feira, dois homens que participavam de uma quadrilha que fraudava transferências de veículos e zerava pontos de carteiras de habilitação. Um dos homens, que é despachante, já era um dos alvos da Operação Zero Ponto, deflagrada no início do mês, quando seis pessoas foram presas em flagrante

Agentes da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ) prenderam o despachante em flagrante. No dia que a polícia realizou mandados de busca e apreensão, ele não foi encontrado em casa e foi intimado a depor.

Publicidade

Segundo a Polícia Civil, o homem tentou esconder o celular, que foi encontrado posteriormente em um carro de aplicativo. Após agentes encontrarem o celular, conseguiram localizar o homem, que foi preso em flagrante pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa, falsidade ideológica e falsidade de documento público. Os agentes recolheram diversas conversas e áudios, que indicavam o vínculo estável e permanente com funcionários públicos e terceirizados, e não é descartado que ele faça parte do núcleo da organização criminosa.



Após a prisão, os policiais conseguiram interceptar a correspondência do despachante nos Correios de São Gonçalo, e a correspondência no estado do Pará. Os agentes encontraram espelhos de identidade e com fotografia de terceiros nessas correspondências.

LEIA MAIS: Civil investiga envolvimento de funcionários do Detran e das prefeituras do Rio e SG



As investigações analisaram as conversas em aplicativos e policiais se dirigiram aos postos do Detran Haddock Lobo, na Tijuca e Tubiacanga, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, para encontrar um funcionário terceirizado do Detran apontado pelo preso como seu contato nas fraudes.



O funcionário, encontrado com documentação, e diante das evidências na participação do esquema, também foi preso em flagrante pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva e advocacia administrativa.



OPERAÇÃO ZERO PONTO



No último dia 1, a DAIRJ deu início à Operação Zero Ponto, para desarticular uma quadrilha que atuava na transferência de pontos de CNH do real infrator da multa de trânsito para o nome de uma empresa ou para terceiros, sem o conhecimento destes. A quadrilha é apontada como uma das maiores do país. Eles também transferiam veículos de forma fraudulenta. Seis pessoas foram presas, incluindo o chefe da organização. As investigações analisaram as conversas em aplicativos e policiais se dirigiram aos postos do Detran Haddock Lobo, na Tijuca e Tubiacanga, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, para encontrar um funcionário terceirizado do Detran apontado pelo preso como seu contato nas fraudes.O funcionário, encontrado com documentação, e diante das evidências na participação do esquema, também foi preso em flagrante pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva e advocacia administrativa.No último dia 1, a DAIRJ deu início à Operação Zero Ponto, para desarticular uma quadrilha que atuava na transferência de pontos de CNH do real infrator da multa de trânsito para o nome de uma empresa ou para terceiros, sem o conhecimento destes. A quadrilha é apontada como uma das maiores do país. Eles também transferiam veículos de forma fraudulenta. Seis pessoas foram presas, incluindo o chefe da organização.

Publicidade

Os agentes também apreenderam processos administrativos referentes às fraudes para identificar outros envolvidos na prática criminosa.



A ação teve apoio da Corregedoria do Detran. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em casas e órgãos de trânsito da capital, em São Gonçalo e em Nova Friburgo, na Região Serrana. Segundo os agentes, apenas uma das pessoas investigadas transferiu quase 3 mil multas para seu nome, totalizando mais de 15 mil infrações diversas como real infratora. Após a transferência, ela entrava com recurso para receber o dinheiro de volta. No entanto, os agentes descobriram que a mulher não possuía CNH e, desta forma, não podia ser a real infratora em multas aplicadas quase que diariamente e em horários diversos.



A investigação começou em julho de 2020, quando uma empresa de locação de veículos comunicou a não devolução de um automóvel. O carro havia sido transferido de maneira fraudulenta para uma pessoa sem autorização dela. Ao ser intimada para depor, a vítima alegou desconhecer o fato e afirmou que várias infrações de trânsito haviam sido anotadas irregularmente em seu nome.